Levende blauwe haai aangetroffen bij Ouddorp

Op zaterdag 12 december 2020 is er op het strand van Ouddorp een levende blauwe haai aangetroffen. Hulpverleners Cees en Lianne van ReddingsTeam Zeedieren Kop van Goeree zijn samen met Jaap van der Hiele van RTZ ZuidWest ter plaatse gegaan.

Omdat een haai niet zelf actief kan ‘ademen’ is het belangrijk dat het dier zo snel mogelijk terug in het water wordt gezet om te voorkomen dat het dier sterft. De hulpverleners hebben de haai drie keer opnieuw in zee gezet maar het dier spoelde iedere keer opnieuw aan. Na contact met Diergaarde Blijdorp werd besloten de haai naar deze dierentuin over te brengen. Met behulp van een zuurstoffles van Reddingsbrigade Ouddorp is de grote vis per dolfijnenkist overgebracht naar Rotterdam.

De haai maakt het prima en zwemt zelfstandig in het bassin van Blijdorp.