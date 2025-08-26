Lichtjesfietstocht zet Ouddorp opnieuw in het licht

Na zeven jaar afwezigheid schitterde Ouddorp vrijdagavond 22 augustus 2025 opnieuw in het licht. Honderden fietsers namen deel aan deze editie van de Lichtjesfietstocht, een evenement dat dit keer in het teken stond van Stichting Ambulance Wens.

Door Jordy Vlietland

Herstart van een traditie

De Lichtjesfietstocht is een nostalgisch, eenvoudig en geliefd concept op het eiland. Bewoners langs de route ontvangen vooraf een briefje met het verzoek hun huis te versieren met lichtjes. Op de avond zelf licht het dorp letterlijk op. Toch heeft het oud-vertrouwde Lichtjesfietstocht een paar jaar het licht uitgelaten; de laatste editie was in 2018. “Het is alweer zeven jaar geleden dat we dit voor het laatst organiseerden,” vertelt Mirna Bogert, teamleider VVV bij St. Eilandmarketing Goeree-Overflakkee.

De tocht begon om 21:30 uur bij ’t Blaeuwe Huus, waar deelnemers hun deelname betaalden en een lampje en pepermuntje kregen. Vervolgens fietsten ze via buitenwegen en sfeervol verlichte straten van Ouddorp terug naar het startpunt. Onderweg zorgden bewoners met lichtjes in tuinen, ramen en aan gevels voor een warme en feestelijke sfeer. Langs de huizen staan gezinnen en groepen mensen van jong tot oud bij elkaar om de deelnemers toe te zwaaien en aan te moedigen.

Laatste wensen

De opbrengst van de tocht gaat ieder jaar naar een goed doel. Niet alleen grote stichtingen of goede doelen kwamen voorbij, maar ook lokale doelen zoals de Vliedberg, de Flipjes, en Ouddorpse reddingsbrigade zijn eerder gesteund. Dit keer gaat de opbrengst naar Stichting Ambulance Wens, een organisatie die laatste wensen vervult van terminale patiënten. “Aan het begin van dit jaar was er in Ouddorp een wens vervult. Dat inspireerde ons om deze stichting te kiezen,” aldus Bogert.

Ingrid en Siem, vrijwilligers bij Stichting Ambulance Wens, waren aanwezig om deelnemers te woord te staan. “We vervullen laatste wensen van mensen in hun laatste levensfase,” legt Ingrid uit. “Dat kan een dagje naar de Efteling zijn, maar ook gewoon nog één keer naar huis om met je huisdier te knuffelen.” Alles is gratis voor de patiënt en twee begeleiders. “We werken met vrijwillige chauffeurs en verpleegkundigen en ontvangen geen subsidie,” vult Siem aan.

De Lichtjesfietstocht is een geliefde traditie in Ouddorp. “Mensen spreken je aan op straat: ‘Wat leuk, weer een Lichtjesfietstocht!’ Die betrokkenheid maakt dit uniek,” vertelt Mirna enthousiast. Het opgehaalde bedrag wordt binnenkort officieel overhandigd aan Stichting Ambulance Wens.

