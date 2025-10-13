Waterschap Hollandse Delta past watersysteem aan voor de toekomst

Het waterschap Hollandse Delta werkt aan het verbeteren van de waterhuishouding. Door klimaatverandering en nieuwe ontwikkelingen in het gebied moet het watersysteem worden aangepast, zodat het ook in de toekomst veilig en leefbaar blijft. Het waterschap zal daarom 25 watergebiedsplannen maken waarin problemen met wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en onderhoud worden aangepakt. Voor Goeree-Overflakkee zijn er inmiddels twee van deze plannen vastgesteld: Flakkee Oosthoek en Goeree West.

In een watergebiedsplan bekijkt het waterschap hoe het water in een gebied stroomt, wordt vastgehouden en wordt afgevoerd. Ze letten ook op droogte, de kwaliteit van het water en het onderhoud van waterwerken zoals gemalen en sloten. Veranderingen in het gebied worden ook meegenomen. Het maken van zo’n plan gebeurt in stappen: eerst bekijken ze welke problemen er zijn, daarna zoeken ze oplossingen, werken die uit en voeren ze uit. Omdat de plannen soms verschillen, gebeurt dit vaak in meerdere delen.

Flakkee Oosthoek

Voor Flakkee Oosthoek is al aan gebiedsplan vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het nieuwe gemaal bij Den Bommel om het waterbeheer beter te regelen. Er worden ook andere maatregelen genomen om water vast te houden en af te voeren. Onderzoeken hiervoor zijn nog bezig.

Rekenfout

Bij het maken van het plan voor Flakkee Oosthoek is een fout gemaakt bij het berekenen hoeveel ruimte er nodig is om water op te vangen. Het gebied blijkt minder water te kunnen vasthouden dan eigenlijk nodig is om overlast bij zware regenval te voorkomen.

De uitvoering van het plan is echter al begonnen, waaronder de aankoop van grond, daarom wordt het plan niet aangepast. Tijdens de uitvoering wordt wel gekeken of extra beschikbare grond kan worden gebruikt om dit tekort aan waterberging deels op te vangen.

Goeree West

Ook voor Goeree West is een watergebiedsplan vastgesteld, na overleg met de Commissie Water, na september 2024. De precieze maatregelen zijn nog niet openbaar, maar ook hier zijn de problemen groter en ingewikkelder dan eerst gedacht. Goeree West is een van de elf gebieden waar eind 2025 duidelijk is welke maatregelen nodig zijn. Vanaf 2026 krijgt het plan het label ‘strategisch’ in de nieuwe Strategische Investeringsagenda. Daarmee krijgt het project voorrang bij de financiering en uitvoering.

Budget

De plannen zijn ingewikkelder en duurder dan eerst gedacht. Waar eerst werd gerekend met 4 miljoen euro per plan, kan dat nu oplopen tot 10, 30 of zelfs 80 miljoen, afhankelijk van het gebied. Om kosten te besparen richt het waterschap zich vooral op het afmaken van de plannen die al zijn begonnen. Nieuwe projecten worden voorlopig uitgesteld, zodat bestaande projecten niet blijven liggen. Dit betekent dat niet alle plannen voor 2033 klaar zijn.

Strategische Investeringsagenda

Vanaf 2026 komt er een nieuwe Strategische Investeringsagenda die helpt te bepalen welke plannen het belangrijkst zijn en wanneer ze worden uitgevoerd. De jaarlijkse updates over de voortgang van alle plannen worden vervangen door een aparte rapportage over deze strategische investeringen.

