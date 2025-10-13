Politie deelt 21 bekeuringen en 37 waarschuwingen uit

Op vrijdag 10 oktober 2025 heeft de politie in samenwerking met de Belastingdienst een verkeerscontrole gehouden op de Olympiaweg in Sommelsdijk. Tijdens de controle werd één persoon aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en het besturen van een voertuig terwijl het rijbewijs was ingevorderd.

Bij de controle zijn in totaal 21 bekeuringen uitgedeeld voor uiteenlopende verkeersovertredingen. Het ging onder meer om rijden met een mobiele telefoon in de hand, bumperkleven en kentekenplaten die niet goed leesbaar waren. Daarnaast werd één e-step in beslag genomen; de eigenaar had hiervoor eerder al een waarschuwing ontvangen.

De politie gaf verder 37 officiële waarschuwingen, onder meer voor onvoldoende voertuigverlichting en het gebruik van niet-goedgekeurde e-steps.

Belastingdienst

De Belastingdienst legde beslag op vier voertuigen en nam twee voertuigen daadwerkelijk in beslag. Ook werd er ter plaatse voor een bedrag van 27.701 euro aan openstaande belastingschulden geïnd.

De controle is onderdeel van een gezamenlijke aanpak om verkeersveiligheid en naleving van fiscale regels te verbeteren.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel