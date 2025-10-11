Nieuw PFAS beleid op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee heeft sinds enkele maanden een nieuw PFAS-beleid. De gemeenteraad stelde de PFAS-beleidskaart vast op 10 juli 2025, gebaseerd op uitgebreid bodemonderzoek op het eiland. Het nieuwe beleid brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee.

Op sommige plekken, zoals buitendijkse gebieden, duinen bij de Kop van Goeree, brandweerkazernes en verdachte locaties, is altijd onderzoek naar PFAS nodig. Op andere plekken mag grond worden verzet zonder onderzoek, als er eerst is gekeken naar de geschiedenis van de locatie of als er een melding is gedaan via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Na deze melding geldt een wachttijd van een week. Verder mag er niet meer worden gekeken naar waarvoor de grond wordt gebruikt, zoals wonen of industrie. Overal gelden dezelfde landelijke grenswaarden.

Beleidskaart

De nieuwe PFAS-beleidskaart biedt duidelijkheid voor projecten waarbij grond wordt verzet, zoals graafwerkzaamheden. Samen met de gemeentelijke Nota Bodembeheer zorgt dit ervoor dat het verplaatsen van grond makkelijker en goedkoper wordt.

Schoon

Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem op Goeree-Overflakkee gemiddeld schoner is dan de landelijke achtergrondwaarden. Toch hanteert de gemeente de landelijke normen voor landbouw en natuur: voor PFOA geldt een maximale waarde van 1,9 microgram per kilogram, voor PFOS en andere PFAS 1,4 microgram per kilogram.

Kijk voor meer informatie op deze website.

