Van Weel-Bethesda Ziekenhuis scoort goed op financiën

Ruim een derde van de Nederlandse ziekenhuizen verkeert in financieel kwetsbare positie. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van accountantskantoor BDO naar de financiële gezondheid van zorginstellingen. Stijgende personeelskosten en beperkte investeringen in innovatie zorgen voor druk op de resultaten. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland staat er financieel relatief goed voor en behaalt een rapportcijfer van 7. Daarmee neemt het ziekenhuis de derde plaats in binnen de regio Rijnmond.

Door Rijnmond

BDO beoordeelt ziekenhuizen op hun vermogen om voldoende inkomsten te genereren, kosten te beheersen en te investeren in vernieuwing. Universitaire ziekenhuizen worden daarbij apart gerangschikt.

Derde plaats

Volgens het rapport voert het Erasmus MC in Rotterdam de regionale lijst aan met een 9 als rapportcijfer. Het Ikazia Ziekenhuis volgt met een 7 en een zeventiende plaats op de landelijke ranglijst. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland staat regionaal op de derde plek en landelijk op de twintigste. In dezelfde regio scoren onder meer het Maasstad Ziekenhuis (6) en het IJsselland Ziekenhuis (5) lager. Ondanks de financiële tegenvallers blijft de patiënttevredenheid in het IJsselland Ziekenhuis met een 8,6 hoog.

Personeelskosten

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de stijgende personeelskosten een punt van zorg zijn. Gemiddeld besteden ziekenhuizen 61 procent van hun omzet aan salarissen. Dat aandeel groeit al jaren. Vooral de lonen van personeel in vaste dienst namen het afgelopen jaar sterk toe, met bijna negen procent. De uitgaven aan ingehuurde zelfstandigen daalden daarentegen licht.

Investeringen

Naast de personeelskosten wijst BDO op het lage investeringsniveau binnen de ziekenhuissector. Veel instellingen investeren vooral in vervanging van bestaande apparatuur en gebouwen, maar minder in vernieuwing en toekomstgerichte technologie. “Als er wordt geïnvesteerd, gaat het vaak om vervanging,” zegt BDO-onderzoeker Mike Tagage. “Investeringen in de toekomst blijven vaak achter.” Volgens het rapport kampt een groot deel van de ziekenhuizen met verouderd vastgoed en blijven investeringen in digitalisering, kunstmatige intelligentie en datagebruik achter bij de verwachtingen van de overheid. De beperkte investeringen en de afnemende winstgevendheid zorgen volgens BDO bovendien voor terughoudendheid bij banken om nieuwe financiering te verstrekken.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



