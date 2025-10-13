Nieuwe wandelroute 'Tussen Fort en Kreek' geopend

De kreek- en landschapsroute ‘Tussen Fort en Kreek’ in Ooltgensplaat is officieel in gebruik genomen. Wethouder Daan Markwat opende de route maandag 6 oktober 2025 symbolisch bij het Weeghuisje, samen met Hans van der Schraaf, Kees van Rixoort en Joop Ridder. Zij onthulden het eerste informatiebord van de route.

Wandeling

De route heeft een lengte van bijna 14 kilometer en start en eindigt bij het Weeghuisje. Wandelaars komen onderweg langs verschillende natuurgebieden, historische kreken en monumentale locaties in en rondom Ooltgensplaat. Bezienswaardigheden zijn onder meer het Oude Raadhuis, Fort Prins Frederik, de Hellegatsplaten, de Galathese Kreek en de Tweede Hamerd.

QR-codes

Langs de route zijn informatieborden geplaatst met beknopte toelichting en QR-codes. Door de QR-codes te scannen krijgen bezoekers toegang tot een website met uitgebreidere informatie over de verschillende plekken langs de route. Wie liever zonder telefoon wandelt, kan gebruikmaken van routeboekjes met achtergrondinformatie. Deze zijn beschikbaar bij onder andere het Weeghuisje, het Oude Raadhuis en de VVV in Ouddorp.

Door Internetredactie Omroep Archipel