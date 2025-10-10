 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Man (48) aangehouden na drugsvondst in woning

De politie heeft donderdagmiddag 9 oktober 2025 een inval gedaan in een woning aan de Nieuwstraat in Stad aan ’t Haringvliet. In de woning werden verdovende middelen en materialen voor de productie daarvan aangetroffen. Volgens de politie ging het om MDMA en amfetamine. Een 48-jarige man uit Stad aan ’t Haringvliet is aangehouden.

De spullen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De aangehouden verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Omwonenden melden dat de politie met meerdere voertuigen aanwezig was. De situatie trok enige aandacht in de buurt.

De inval volgt kort op een andere vondst op het eiland. Na onderzoek troffen agenten begin oktober in een woning in Middelharnis 150 gram aan henneptoppen aan. Ook die zaak wordt verder onderzocht.

De redactie kreeg een tip over de politie-inzet in Stad aan ’t Haringvliet. Ziet u veel politie of een arrestatieteam? Stuur dan een bericht naar onze tiplijn.

Vrijdag 10 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

