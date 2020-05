Liefdadigheid uit de omgeving geeft lichtpuntjes

Dankzij de liefdadigheid uit de buurt voelen de eilandbewoners zich minder alleen. Niet alleen CuraMare en de samenwerkende organisaties proberen elke dag iets voor de bewoners te betekenen, ook de buurt zet zich volop in. Het doet de mens erg goed, en het zijn deze lichtpuntjes waar de bewoners naar uitkijken en die de situatie iets draaglijker maken.

Bewoners ontvangen post met brieven en knutselwerken, vanuit hun raam kijken ze neer op prachtige boodschappen en tekeningen van stoepkrijt, er worden chocolaatjes, gebak, tulpen en puzzels geschonken, buiten treedt er regelmatig iemand op of wordt er muziek afgespeeld en soms krijgen de bewoners zelfs een heerlijke maaltijd voorgeschoteld van lokale leveranciers. Ook het zorgpersoneel wordt niet vergeten. Hen wordt een warm hart toegedragen met allerlei lekkernijen, t-shirts en spandoeken.

Socialer en saamhoriger

Het coronavirus bevestigt de saamhorigheid die onder de eilandbevolking heerst. Bakt de één cakes, dan maakt de ander tekeningen. De inwoners van het eiland zijn een gemeenschap met een sterke onderlinge verbondenheid en het virus heeft dit nog meer versterkt. Elske Vermeij, Teammanager Welzijn & Dagbesteding bij CuraMare: “We werken veel samen met de buurt en weten elkaar beter te vinden dan ooit. Ook komen we erachter dat veel meer mogelijk is dan we denken.”

Hoog bezoek

Zo werd mogelijk gemaakt dat familieleden via hoogwerkers met de bewoners kunnen kletsen. Bij 'Hoog bezoek' organiseert CuraMare met behulp van bedrijven en andere betrokkenen een bezoekmoment via een hoogwerker voor bewoners die op de 1e of 2e etage wonen. Familieleden organiseren soms ook soortgelijke momenten door een kopje koffie op afstand te drinken. De bewoner staat op het balkon en zijn of haar familie op straat. Zo kunnen ze elkaar toch nog even zien.

Dagelijkse lichtpuntjes

Ondanks dat bezoek beperkt is en activiteiten niet doorgaan, zijn dit de initiatieven die voor een beetje afleiding zorgen. Ook de bewoners zelf dragen hun steentje bij. Ze plaatsen beren bij het voorraam voor kinderen of doen mee met de kunstactie. Elske Vermeij is ervan overtuigd dat deze acties door blijven gaan zolang de maatregelen gelden: “Het doet goed om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn. Dit past bij de bevolking. Zij zien de noodzaak ervan in en zien dat dit de manier is om eenzaamheid te voorkomen. We delen lief en leed met elkaar.”