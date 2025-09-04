Limonadewesp opnieuw het vaakst geteld

De limonadewesp is ook dit jaar weer het vaakst waargenomen in de Nationale Wespentelling. Net als in 2024 voert deze bekende geel-zwarte wesp de lijst aan. Op de tweede en derde plaats staan de zweefvlieg en de honingbij. De telling werd dit jaar door aanzienlijk minder mensen ingevuld dan vorig jaar, maar levert toch interessante inzichten op. Ook op Goeree-Overflakkee kwam de limonadewesp als meest getelde soort uit de bus.

Landelijk beeld

In totaal werden er landelijk 1677 limonadewespen geteld, met een gemiddelde van 4,3 per waarneming. Dat is lager dan vorig jaar, toen het gemiddelde op acht lag. Volgens de Wespenstichting komt dat vooral doordat dit jaar ook wespennesten zijn meegeteld, wat het gemiddelde beïnvloedt. Tegelijkertijd zijn er meer meldingen van overlast binnengekomen, wat duidt op een actiever wespenjaar. Twee soorten vielen op door een duidelijke toename: de Franse veldwesp en de Europese hoornaar. Daarnaast dook de Aziatische hoornaar voor het eerst op in de landelijke top 10, al zijn er nog te weinig meldingen om van een echte opmars te spreken.

Zuid-Holland en Goeree-Overflakkee

In Zuid-Holland werden minder tellingen gedaan dan in andere jaren. De Europese hoornaar, landelijk goed vertegenwoordigd, werd hier opvallend weinig gezien. De sluipwesp haalde in deze provincie juist een hoge notering. Op Goeree-Overflakkee deden slechts enkele mensen mee aan de telling. Daardoor zijn de cijfers niet representatief, maar enkele opvallende waarnemingen springen eruit: de limonadewesp werd ook hier het vaakst geteld, en er werden relatief veel bijenwolven gezien: een wespensoort die jaagt op honingbijen.

De Wespenstichting hoopt dat er in 2026 meer mensen mee willen doen aan de telling, zodat de gegevens een vollediger beeld geven van de verspreiding van verschillende wespensoorten in Nederland.

Door Internetredactie Omroep Archipel