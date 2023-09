Lions club GO schenkt duofiets aan Zuidwester

Op woensdagavond 30 augustus 2023 werd een elektrische duofiets met enthousiasme overhandigd aan Zuidwester door de welwillende heren van de Lions Club Goeree-Overflakkee. Deze gloednieuwe fiets is bestemd voor de afdeling bewegingsagogie en zal een groot aantal bewoners van Hernesseroord de kans bieden om van deze bijzondere aanwinst te genieten.

Voor velen bij Zuidwester was een duofiets met trapondersteuning een langgekoesterde droom. Ilvia Witte, bewegingsagoog bij Zuidwester, legde uit: "Beweging is voor veel cliënten de sleutel tot ontspanning, zelfs als ze niet in staat zijn om met woorden uit te drukken wat hen bezighoudt. Beweging helpt om de spanning in hun lichaam en geest los te laten. Zelfs rolstoelgebonden cliënten kunnen nu genieten van de beweging op de duofiets. Dit opent nieuwe ervaringen en mogelijkheden, verder dan een simpel rondje in het Hernesseroord-bos. We kunnen nu zelfs naar het dorp of het Havenhoofd! Het contact dat ontstaat als je naast elkaar fietst is van onschatbare waarde. Je kunt elkaar in de ogen kijken, aanraken, gesprekken voeren, liedjes zingen en gewoon plezier hebben. We zijn de Lions dan ook enorm dankbaar!"

Het geld voor deze aanwinst werd verzameld door het organiseren van een wijnproeverij en wijnverkoop, in samenwerking met Wijnkoperij Van Eesteren.

Jaarlijkse voetbalwedstrijd Lions vs Hernesse Tigers

Voorafgaand aan dit officiële en feestelijke moment, vond de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen een selectie van de Lions en de energieke Hernesse Tigers plaats op het Cruyff Court op het terrein Hernesseroord. Het speeltempo lag hoog, er werd veel gescoord. Het uitzinnige publiek had veel te juichen en aan te moedigen. Uiteindelijk werd het 18-15 in het voordeel van de Hernesser Tigers en moesten de vermoeide Lions hun meerderen erkennen. President van de Lions, Kees Dolman, heeft het winnende team het eremetaal in de vorm van schitterende medailles uitgereikt. De Tigers waren zeer verguld met deze hoofdprijs.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws