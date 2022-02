Lions Club schenkt leeuwen aan kinderafdeling Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Lions Club Goeree-Overflakkee heeft de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verrast met prachtige knuffelleeuwen. De knuffels worden uitgedeeld aan de patiënten van de kinderafdeling die hiermee een positieve herinnering hebben aan hun opname. Een knuffel biedt troost en veiligheid voor de kinderen en is een extra steuntje in de rug in zo’n vervelende periode.

President Bert de Boer van Lions Club Goeree-Overflakkee vertelt dat de leeuwtjes voortkomen uit een landelijke actie van Lions- en Leoclubs voor het Prinses Máxima Centrum. Onder andere de verkoop van de voor deze actie vervaardigde knuffelleeuwtjes bracht de totale opbrengst op €335.000 voor de inrichting van ouder-kind-kamers in het Prinses Máxima Centrum. Ook Lionsclub Goeree-Overflakkee kocht knuffels voor deze mooie actie. Bert de Boer: “Deze zachte leeuwtjes geven we nu een fijn thuis bij de kinderen die in het ziekenhuis in Dirksland liggen. De leeuw staat symbool voor dapperheid en kracht, een mooie en passende symboliek bij deze bestemming.”