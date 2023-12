Liveblog van waterschap Hollandse Delta

In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 december 2023 zijn er verhoogde waterstanden in Nederland, ook in het gebied van waterschap Hollandse Delta. De piek ligt rond middernacht en zal enkele uren duren. Het waerschap blijft extra alert en houdt de weersvoorspellingen en waterstanden goed in de gaten. Waar nodig nemen ze extra maatregelen.

De hoogwaterpiek wordt veroorzaakt door regen, smeltwater uit de Alpen die via de grote rivieren naar Nederland komen en een westenwind met storm op zee. Houd de liveblog van het waterschap in de gaten voor de meest recente updates.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws