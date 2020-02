Loek Kant voorleeskampioen van provincie Zuid-Holland

Loek Kant van OBS het Startblok uit Oude-Tonge heeft op dinsdag 11 februari 2020 de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Op woensdag 25 maart 2020 gaat Loek Kant de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigen tijdens de feestelijke kwart finale van De Nationale Voorleeswedstrijd in Cultuurhuis de Nieuwe Veste te Hellevoetsluis.

Provinciaal voorleeskampioen word je niet zomaar. Loek Kant heeft het in de voorrondes moeten opnemen tegen maar liefst 9 kinderen uit de provincie. Eerst op school, daarna in de kwart- en halve finales en vervolgens tijdens de provinciale finale. De jury zei over Loek "Goede intonatie en je keek op de juiste momenten de zaal in en met de juiste emotie". Loek zelf, die voorlas uit Slimpie Dimpie Wonderkind van Manon Sikkel: "Ik had dit echt niet verwacht".

Carola Kerpel en Nadra Eleonora van de Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, die de provinciale finale organiseerde, hopen net als Loek dat híj tijdens de landelijke finale tot nieuwe Nationale Voorleeskampioen wordt gekroond. Als de beker naar Zuid-Holland komt is dat een hele eer: de provincie levert de beste voorlezer van Nederland die ook nog een jaar lang kinderdirecteur wordt van het Kinderboekenmuseum.

Op 27 mei 2020 neemt de kampioen uit Zuid-Holland het op tegen de voorleeskampioenen uit de elf overige provincies.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Meer informatie via de website www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.