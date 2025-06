Het historische centrum van Sommelsdijk is zaterdagmiddag 12 juli decor voor een bijzonder festival. Tijdens HaiSai Sommerdiek talentenfestival vinden verspreid over 22, soms bijzondere, locaties uiteenlopende optredens plaats.

HaiSai Sommerdiek is de naam van het festival, naar aanleiding van een eeuwenoude begroeting in het dialect van Sommelsdijk. “Dat betekent ‘Hallo Sommelsdijker’”, vertelt Hanneke Reijs, een van de initiatiefnemers. “De naam past perfect bij het idee. HaiSai Sommerdiek is een vrolijke, lokale begroeting en een viering van lokaal talent."

Circusworkshop

Bezoekers aan het festival kunnen zaterdagmiddag 12 juli 2025 tussen 13:00 en 18:00 uur kijken en luisteren naar singer-songwriters, verhalenvertellers, jonge bandjes, een concertpianiste, een ukulelespeler, een circusworkshop, een gezelschap van twaalf accordeonisten en een performance van de breisters van Steekje Los. Dit alles op bijzondere plekken in het dorp: op straat, in een steegje en in woonkamers, een oude lemen schuur, tuinen, het Streekmuseum en de Remonstrantse en de Grote Kerk.

Juist de kleinschaligheid maakt het huiskamerfestival bijzonder. Reijs: "Je loopt of fietst door de oude dorpskern, schema in de hand, en ontdekt van alles achter deuren die anders misschien gesloten blijven. En is een optreden vol? Dan loop je een paar huizen verder. Het is laagdrempelig, interactief en bovenal ontzettend gezellig."

De Parade

Hanneke liep al langer rond met het idee om een talentenfestival te organiseren, zo vertelt ze. “Ik dacht aan iets dat doet denken aan de begintijd van de Parade in de grote steden: kleinschalig, dat heeft zo zijn charme, met korte optredens van zowel amateurs als professionals. Muziek, dans, theater, circus workshops, en dat allemaal door elkaar. Ik kwam in gesprek met Tim Mudde van Vluchtelingenwerk. Hij bleek precies hetzelfde idee te hebben. Samen besloten we: dit gaan we doen."

Binnen anderhalve week hadden de twee een groep medeorganisatoren bij elkaar. “In oktober 2024 vond de eerste bijeenkomst plaats. Iedereen bracht ideeën mee en ging in zijn eigen netwerk op zoek naar geschikte locaties in de oude dorpskern van Sommelsdijk. Uiteindelijk hebben we 22 verschillende locaties gevonden en ruim 42 acts geprogrammeerd."

Motorenshowroom

De optredens duren allemaal rond de 20 minuten. De artiesten worden gematcht met de meest geschikte locaties. “Zo is alles afgestemd op de acts. Een punkband gaat bijvoorbeeld optreden in een ruime showroom waar de eigenaar gewoonlijk motoren verkoopt. Dus lekker veel ruimte en geen last voor de buren.”

Bezoekers kunnen hun eigen route bepalen. “Op alle deelnemende locaties zijn programmaboekjes en blokkenschema’s verkrijgbaar, en op onze website kun je vooraf al een planning maken. Je kiest gewoon waar je zin in hebt."

Ook Vluchtelingenwerk doet mee en draagt zo bij aan de culturele diversiteit. “Het kantoor van Vluchtelingenwerk is ook een van de locaties. Ook hebben we flyers laten vertalen in het Oekraïens en Arabisch, zodat iedereen zich welkom kan voelen”.

Gratis

Bezoek aan het festival is gratis. Op de locaties staat hooguit een pot waar bezoekers vrijwillig een bijdrage kunnen doen voor een hapje of drankje. Hanneke: “Dankzij een mooie startsubsidie kunnen we dit jaar de kosten dekken. De organisatie bestaat uit zo’n tien mensen met heel verschillende achtergronden, en iedereen is zo enthousiast. We hebben nu al het gevoel: dit moet volgend jaar weer! Eerst gaan we kijken hoe het nu uitpakt."

Meer informatie vindt u op www.haisaisommerdiek.nl.

