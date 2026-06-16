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Spanning en blijdschap rond examenuitslagen CSG Prins Maurits

Spanning en blijdschap rond examenuitslagen CSG Prins Maurits - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 16 juni 2026

Na een periode van hard werken en spannende examenweken hebben de eindexamenkandidaten van de CSG Prins Maurits op donderdag 11 juni 2026 de uitslag gekregen.

In totaal deden 252 leerlingen eindexamen op de Prins Maurits. Op de PM Beroepscampus legden de leerlingen van het vmbo hun examens af. De uitslagen werden door de school persoonlijk gedeeld. Voor veel leerlingen was het een dag vol opluchting en blijdschap toen zij hoorden dat zij geslaagd waren. Leerlingen voor wie de boodschap minder feestelijk was, kregen thuis bezoek van hun mentor of een andere docent. "Op die manier liet de school ook op zo’n moment haar betrokkenheid bij de leerlingen zien", schrijft de middelbare school.

Voor een aantal leerlingen volgt nog een herkansing in het tweede tijdvak, waardoor ook voor hen de kans op een diploma nog volop aanwezig is. Na het tweede tijdvak maakt de Prins Maurits de definitieve examenresultaten bekend.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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