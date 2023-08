Lokale omroep brengt live verslag van de 33ste Omloop

De 33ste editie van de Omloop van Goeree-Overflakkee staat voor de deur, en de lokale omroep van Goeree-Overflakkee staat klaar om het evenement live te verslaan. Op vrijdagavond 25 augustus om 19:00 uur zal het startschot klinken op het bordes van het Oude Raadhuis in Ooltgensplaat, waarmee de vernieuwde oude stijl van de Omloop wordt ingeluid.

Het evenement, dat bekendstaat om zijn uitdagende 110 km- en 80 km-lopen over de buitengrenzen van Goeree-Overflakkee, is nieuw leven ingeblazen. Dit jaar is er een nieuw bestuur dat de organisatie heeft vernieuwd, maar de uitdaging en het karakter van de wedstrijd blijven onveranderd.

Op vrijdagavond 25 augustus 2023 begint de live verslaggeving van de start van de Omloop door de lokale omroep van Goeree-Overflakkee om 18:30 uur, tot 19:30 uur. Op zaterdagmiddag 26 augustus gaat de omroep live vanaf 15:00, tot 19:30 uur.

Voor degenen die de televisie-uitzendingen willen volgen, zijn er verschillende mogelijkheden. Als Ziggo-abonnee kun je afstemmen op kanaal 43 (digitaal) of via de Cl+module op kanaal 331. KPN-abonnees kunnen terecht op kanaal 1371. Delta-abonnees hebben toegang tot de omroep via kanaal 12. Bovendien zijn de uitzendingen te volgen via het YouTube-kanaal.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws