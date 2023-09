Lokale omroep Goeree-Overflakkee gaat professionaliseren

De Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee, een samensmelting van RTV SLOGO en FlakkeeNieuws, heeft reden tot juichen, want zij behoort tot de 84 lokale omroeporganisaties die in 2024 aan de slag zullen gaan met professionalisering dankzij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dit werd vrijdagmorgen 8 september 2023 bekendgemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Binnen de subsidieregeling "Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen" zijn 38 aanvragen gehonoreerd. De toekenning van de subsidie, ter waarde van in totaal 250.000 euro, biedt kansen voor deze lokale publieke media-instelling om zowel op journalistiek-inhoudelijk als organisatorisch vlak verder te professionaliseren.

De subsidieregeling stond voor de tweede keer open voor alle lokale publieke media-instellingen in Nederland. In 2023 ontvingen al 46 lokale omroeporganisaties subsidie binnen deze regeling.

Vruchtbare samenwerking

Een mijlpaal in deze ontwikkeling is de vruchtbare samenwerking tussen RTV SLOGO en FlakkeeNieuws. Deze twee lokale mediapartijen hebben hun krachten gebundeld om de lokale omroep op Goeree-Overflakkee naar nieuwe hoogten te tillen. De gedeelde visie op professionalisering en het versterken van lokale journalistiek heeft geleid tot een gezamenlijke inzet om deze doelen te bereiken. Dit zal resulteren in een volledig professionele streekomroep, die kan rekenen op zowel vaste medewerkers als vrijwilligers. Deze mix van expertise en lokale betrokkenheid belooft een versterkte mediadienst die zowel de lokale identiteit als de kwaliteit van berichtgeving versterkt. De lokale gemeenschap kan dan ook uitkijken naar een verrijkte mediavoorziening.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws