Lokale ondernemers bieden alternatieve vaarverbinding Expeditie Haringvliet

In april 2023 heeft nautisch dienstverlener AquaSwets B.V. bekendgemaakt Expeditie Haringvliet dit jaar wederom niet te kunnen verzorgen, onder andere wegens personeelstekort. De betrokken gemeenten Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Moerdijk zijn hierdoor onaangenaam verrast. Samen met lokale ondernemers worden dit seizoen als alternatief langzame vaarverbindingen aangeboden in het gebied. Hierdoor kunnen inwoners en bezoekers weer genieten van de mooie vaarverbinding.

Wethouder Danny Dingemans, namens gemeente Moerdijk: “We hebben met elkaar en de lokale ondernemers er alles aan gedaan om deze zomer een vaarverbinding tot stand te brengen. Hiermee voorzien we ook in de behoeften om de wandel- en fietsroutes over water met elkaar te verbinden. Voor dit jaar speelt ook mee dat de Haringvlietbrug een aantal weken in de zomer gestremd is. Dit heeft verkeersdrukte op de omleidingen tot gevolg. Daarom is het goed om een alternatief voor de waterbus te hebben, zodat we de recreant kunnen bedienen in onze eigen regio.”

Echte belevenis

Voor het komend zomerseizoen verzorgen lokale ondernemers Linquenda II en Hoeksche Vaart een langzame vaarverbinding over het Haringvliet. De route wordt als het ware in tweeën geknipt en korter gemaakt. Hoeksche Vaart gaat in de periode 8 juli t/m 27 augustus op woensdag, zaterdag en zondag varen tussen Nieuwendijk, Middelharnis, Tiengemeten en Willemstad. Linquenda II gaat van 9 juli t/m 3 september op woensdag, donderdag en zondag varen tussen Hellevoetsluis, Tiengemeten en Middelharnis. De vaartuigen van de lokale ondernemers in het gebied varen langzamer in vergelijking met de waterbus. Het voordeel hiervan is dat de vaartocht over het water een echte belevenis wordt en je een goede indruk krijgt van de mooie omgeving.

Meerjarige oplossing

Voor 2024 en verder onderzoeken de gemeenten of een meerjarige oplossing mogelijk is binnen huidige moeilijke marktomstandigheden.