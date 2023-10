Lokale trots: bedrijf uit Oude-Tonge maakt langste portaal van Nederland

In Oude-Tonge hebben ze een knap staaltje werk geleverd. Het bedrijf GS Birkhoff Staalwerken heeft het langste portaal ooit in Nederland vervaardigd, met een verbazingwekkende lengte van maar liefst 84.5 meter. De gemiddelde lengte van portalen in Nederland varieert tussen de 30 en 60 meter.

Het gigantische staalwerk met een gewicht van ongeveer 32 ton werd op 7 oktober 2023 vakkundig getransporteerd door transportbedrijf Van Riel en heeft zijn definitieve plaats ingenomen op de A9 Badhoevedorp.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws