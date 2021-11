Louise uit Havenhoofd zou niet meer terug willen naar de koperlijn

Het is wat grauw weer deze middag als we aanbellen bij Louise Poortvliet uit Havenhoofd. We worden vriendelijk ontvangen en nemen plaats aan de eettafel. Een mooi ingericht en modern huis van binnen. Met haar man woont zij nu bijna twee jaar met veel plezier in Havenhoofd.

“Als kind kwam ik altijd al graag op deze kant van het eiland”, geeft Louise aan. Samen waren ze al langere tijd aan het zoeken naar een woning. Bij het doorklikken op Funda trof ze deze woning aan. “We hadden er meteen een goed gevoel bij en hebben gereageerd.” Een uitbouw beneden volgde hierop en de woning werd óók voorzien van voldoende netwerkkabels en WiFi-punten.

Vanuit Middelharnis verhuisden ze naar Havenhoofd. “Het is hier erg fijn wonen en we werden hartelijk ontvangen. Tijdens het uitpakken van de dozen kwamen de buren al direct kennismaken.” Louise omschrijft Havenhoofd als een dorp met veel betrokkenheid en een actieve buurtvereniging.” Daarbij kan ze echt genieten van de prachtige omgeving. Tussen de middag even een rondje wandelen naar de Kwade Hoek of een groter rondje hardlopen in de omgeving.

‘Het internet is nu echt snel en (video)bellen kan zonder problemen’

In het dagelijks leven werkt Louise bij Voogd & Voogd Verzekeringen in Middelharnis. Daar werkt zij in de IT als front-end developer en graphic designer. “Ik houd me vooral bezig met het optimaliseren van de software voor een betere gebruikerservaring. Dat kan een kleine aanpassing zijn, maar ook een volledig nieuw ontwerp van een applicatie.

Door corona wordt nu vooral vanuit huis gewerkt. “Online vergaderen in Teams ging altijd zeer moeizaam, hiervoor zette ik zelfs de binnenkomende video uit vanwege de bandbreedte.” Inmiddels zijn ze al bijna een maand aangesloten op glasvezel en dat bevalt ze erg goed: “Het internet is nu echt snel en (video)bellen kan zonder problemen” vult Louise aan.

Naast haar werk voor Voogd & Voogd is Louise fotograaf. De voordelen van de glasvezelverbinding merkt zij daarbij vooral in de snelheid waarmee bijvoorbeeld een fotoshoot kan worden geüpload. Waar dit eerst soms een half uur duurde, is dat nu zo klaar.

‘Het voordeel van glasvezel merken we vooral in de uploadsnelheid’

“Toen we het huis kochten was het wel even schrikken dat hier alleen ADSL was. En dan ook nog eens ver van de centrale verdeelkast, waardoor de beloofde snelheid lange na niet werd gehaald.” vertelt Louise. Op het moment dat het voorlopig koopcontract werd getekend, was ook de glasvezelcampagne in het buitengebied gaande. “Het was een behoorlijke opluchting dat er voldoende deelname was en de aanleg van glasvezel doorging. Wat ik wel jammer vond was dat ze ondanks de hoge deelname in Havenhoofd en de belofte om hier te beginnen met het aanleggen, we maanden later dan eigenlijk gepland pas werden aangesloten op het glasvezelnetwerk."

De aanleg in huis was snel geregeld, maar er bleek sprake van een kabelbreuk waardoor de verbinding niet werkte. Binnen een paar dagen was dit gelukkig opgelost. “Het voordeel van glasvezel merken we vooral in de uploadsnelheid. Een fotoshoot uploaden of bestanden versturen gaat nu erg snel. Ook duurt het downloaden van updates niet meer lang, het is snel voorbij.” De campagne voor glasvezel leefde erg in het dorp en er werd volgens Louise veel over gesproken. De ervaring met glasvezel is erg positief en het stel zou niet meer terug willen naar de oude koperlijn.

Op dit moment loopt de campagne voor glasvezel in de laatste dorpen op z’n einde. Inwoners van Goedereede, Ouddorp, Stellendam, Middelharnis en Sommelsdijk kunnen zich nog aanmelden tot 10 november 2021.