Luister op 16 april: kans op tickets voor Oranjepop

Op woensdagavond 16 april 2025 geeft Omroep Archipel in het programma Op de Hoagte twee combitickets weg voor Oranjepop, het tweedaags muziekfestival dat plaatsvindt op 25 en 26 april 2025 in Dirksland.

Het festival programmeert jaarlijks diverse bekende Nederlandse artiesten. Op vrijdag staan onder anderen Gerard Joling, René Froger en Jan Smit op het podium. Zaterdag treden onder meer Rowwen Hèze, IOS en Eurovisie-inzending Claude op.

In Op de Hoagte, dat elke woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur wordt uitgezonden, hoor je op 16 april alles over het festival en hoe je kans maakt op de tickets. Luister naar Omroep Archipel via 105.6 FM (west), 105.9 FM (oost), de website en/of de app.

Door Internetredactie Omroep Archipel