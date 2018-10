Lukaskoor viert 25-jarig jubileum

Maandagavond 24 september 2018 vierde het Lukaskoor van Nieuw Rijsenburgh haar 25-jarig jubileum. Speciaal voor deze avond bracht het koor een ingestudeerd jubileumlied ten gehore. Dirigente Maps Hameeteman gaf een terugblik in de geschiedenis en er waren lovende woorden over het optreden door het locatiemanagement. Aan het eind van de avond gingen alle leden met een fleurige bos bloemen naar huis.

Geloof delen door muziek

Het Lukaskoor ziet het als een opdracht de lof van God te zingen, het geloof te delen en anderen te bemoedigen. Het repertoire bestaat uit psalmen en geestelijke liederen. Het koor treedt op tijdens paas- en kerstvieringen voor de bewoners van Nieuw Rijsenburgh. ‘Jullie weten emoties te vertolken in muziek’, zei Yvonne de Waal, locatiemanager Nieuw Rijsenburgh in haar toespraak. ‘Geloof delen door muziek, ter bemoediging en troost, maar ook herkenning van vroeger, dat betekent veel voor onze bewoners’. Dankwoorden, felicitaties en bloemen waren dan ook zeker op zijn plaats.

Saamhorigheid

‘Niet alleen zingen is fijn, maar ook de onderlinge saamhorigheid is voor ons belangrijk’ vertellen de leden. ‘We zijn er voor elkaar in vreugde en verdriet; je bent er even uit en komt onder de mensen: heel waardevol en we hopen dit nog lang te kunnen doen’. Van ‘zusterkoor’ tot Lukaskoor In 1993 is in het voormalige verzorgingshuis De Goede Ree in Sommelsdijk het ‘Goedereekoor’ gestart onder leiding van Maps Hameeteman. De koorleden bestonden voornamelijk uit personeelsleden. Het was echter niet voor het eerst dat er in De Goede Ree gezongen werd. Vanaf de oprichting in 1953 werd er al door de zusters met kerst bij de afdelingen gezongen, muzikaal begeleid met een harmonium en later gedirigeerd door Adrie Nieuwland. Het Goedereekoor breidde uit met mannelijke leden en werd een gemend koor met mensen die een relatie hadden met De Goede Ree door familie of vrijwilligerswerk. Het koor was nauw betrokken bij gebeurtenissen in De Goede Ree. Het trad op bij een afscheid van een dominee of organist of bij het huwelijk van een zuster. Hoogtepunten waren de kerst- en later de paasvieringen. Ook voor voormalig bejaardenhuisvesting Het OudeLand en verpleeghuis De Samaritaan. Een hoogtepunt was een optreden tijdens een dankdienst in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk voor het 60-jarig jubileum van De Goede Ree. Ook het optreden bij de opening van Nieuw Rijsenburgh en de dankdienst in de Lukaskapel in 2015 zijn de koorleden nog niet vergeten. Met het verlaten van hun vertrouwde locatie De Goede Ree naar de Lukaskapel van Nieuw Rijsenburgh was het ook tijd voor een naamsverandering. Vanwege de nieuw locatie draagt het koor inmiddels bijna vier jaar de naam ‘Lukaskoor’. Het Lukaskoor telt ruim 30 leden die voornamelijk een binding hebben met Nieuw Rijsenburgh als vrijwilliger of mantelzorger. Om lid te worden is dit geen voorwaarde; nieuwe leden zijn van harte welkom.