Maak de omgeving nog mooier!

In de omgeving van het Volkerak-Zoommeer bevindt zich Waterpoort, een schitterende locatie om te wonen, te werken en te recreëren. De organisatie Waterpoort heeft als doel om op diverse manieren initiatieven te bevorderen die bijdragen aan de verbetering van dit gebied. Dit jaar wordt er een geldbedrag ter beschikking gesteld aan personen met vernieuwende ideeën om de natuur, het water en het erfgoed in Waterpoort te versterken.

Groeiend netwerk

Al meer dan 11 jaar ondersteunt Waterpoort allerlei initiatieven van bewoners, organisaties en bedrijven om het gebied op de kaart te zetten. Dit komt voort uit het besef dat de beste ideeën altijd ontstaan in de hoofden van enthousiastelingen met hart voor de omgeving. Dankzij het steeds groter groeiende netwerk van Waterpoort zijn in de afgelopen jaren al tientallen plannen verwezenlijkt. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan het herstellen van oude waterlopen en het creëren van fiets- en wandelroutes langs bijzondere plekken. Ook heeft Waterpoort verschillende partijen samengebracht om historische panden op te knappen en een nieuwe functie te geven.

Steuntje in de rug

Loop jij rond met een geweldig idee op het gebied van water, erfgoed of natuur, en worden anderen er ook enthousiast van? Maar mis je nog een businessplan, een bouwkundige tekening, een sfeerimpressie of een ander opstapje om jouw project goed van de grond te krijgen? Waterpoort stelt dit jaar 15.000 euro beschikbaar om minimaal 3 initiatieven een steuntje in de rug geven.

Doe mee!

Woon of werk je in de gemeente Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen of Tholen en heb je een supergoed plan voor jouw gebied? Ga naar waterpoortwerkt.nl/breng-jouw-idee-tot-leven en bekijk de voorwaarden.