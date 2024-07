Maak je je zorgen over geld? Schuldhulpmaatje helpt

Maak jij je zorgen of je rondkomt? Of vraag je je wel eens af of je de huur of de boodschappen aan het eind van de maand kunt betalen? Is je financiële administratie op orde? Bezoek het spreekuur Schuldhulpmaatje in Bibliotheek Middelharnis.

Gecertificeerde Maatjes staan klaar om jou gratis te helpen bij jouw geldvragen of schulden en om samen met jou je financiën weer op orde te brengen. Het spreekuur vind in 2024 wekelijks plaats op woensdag tussen 10:00 en 12:00 uur. Kijk voor meer informatie op www.bzhd.nl of bezoek de balie in de Bibliotheek.



Door Internetredactie Omroep Archipel