Maaltijdbezorger op de fiets gewond na aanrijding

Donderdagavond 2 oktober 2025 is een maaltijdbezorger op de fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Westelijke Achterweg en de Molenlaan in Sommelsdijk.

Voorbijgangers schoten het slachtoffer na de botsing te hulp, waarna het ambulancepersoneel de zorg overnam. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De inzittende van de auto bleef ongedeerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel