 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Maaltijdbezorger op de fiets gewond na aanrijding

Foto

Donderdagavond 2 oktober 2025 is een maaltijdbezorger op de fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Westelijke Achterweg en de Molenlaan in Sommelsdijk.

Voorbijgangers schoten het slachtoffer na de botsing te hulp, waarna het ambulancepersoneel de zorg overnam. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De inzittende van de auto bleef ongedeerd.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Donderdag 2 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Wegafsluiting Oudelandsedijk vanwege asfaltonderhoud
Foto
Brommobiel populairst in gemeente Goeree-Overflakkee
Foto
Koninklijke onderscheiding voor Adrie Rottier-Buskoop
Foto
Oproep: Getuigen gezocht voor onderzoek naar onveilige plekken
Foto
Ondernemers gezocht voor Techniek Tastbaar evenement
Foto
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis digitaliseert poliklinieken
Foto
CDA in gesprek met jeugd en verenigingen in Ooltgensplaat
Foto
Vrijwilligers dierenhulp gedupeerd: containers gesloopt voor blikjes
Foto
Films voor jongeren op het eiland: Lukki Bios start in oktober
Foto
Tattoo en ketting vallen op bij inbreker in Sommelsdijk