Maandag normale test van het luchtalarm op Goeree-Overflakkee

1 minuut en 26 seconden. Zo lang is maandag 7 maart 2022 om 12:00 uur de sirene te horen. Iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur worden alle 4278 sirenes in Nederland getest. Vanwege de oorlog in Oekraïne zou onrust kunnen ontstaan door het afgaan van de sirenes. Daarom kondigt de overheid de maandelijkse test van de sirenes deze keer extra aan.

Meer weten?

www.brandweer.nl/onderwerpen/sirenes/

Als je de sirene niet hebt gehoord of als je vragen/klachten hebt, laat het dan weten aan: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Servicedesk telefoonnummer: 088-622 3333. E-mail: servicecentergmk@vr-rr.nl