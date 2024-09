Maasvlakte toch beoogde oefenlocatie Defensie

Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft het ministerie van Defensie de Tweede Maasvlakte opnieuw toegevoegd als mogelijke locatie voor het oefenen met amfibische militaire voertuigen. De provincie erkent dat de Maasvlakte een complexe locatie is voor de oefeningen, vanwege andere functies in het havengebied. Toch is besloten om deze optie opnieuw te overwegen.

Door Linda van der Klooster

Defensie heeft behoefte aan meer ruimte, omdat de activiteiten worden uitgebreid. Met de huidige situatie in Europa en de wereld wordt er meer van de krijgsmacht gevraagd, ook door de NAVO. Daarvoor is meer ruimte nodig, bijvoorbeeld om te oefenen, voor infrastructuur en voor opslag.

Havengebied

In eerste instantie was de Tweede Maasvlakte aangewezen als mogelijke oefenlocatie voor amfibische voertuigen, maar die locatie werd door Defensie uiteindelijk minder geschikt bevonden, omdat de Tweede Maasvlakte een lastige locatie is om de militaire oefeningen te combineren met de andere functies en ruimtevragers in het drukke havengebied. Daarom wees Defensie de kust voor de Zuid-Hollandse eilanden, bij Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, aan als alternatief oefengebied.

Er was veel weerstand tegen de nieuwe plannen van het ministerie, omdat de nieuwe beoogde locaties in een Natura 2000-gebied liggen. Gebruik als amfibisch oefengebied kan schade toebrengen aan de kwetsbare natuur. Verschillende natuurorganisaties lieten weten tegen de nieuwe beoogde locatie te zijn en ook meerdere politieke partijen, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie gaven aan er niet gelukkig mee te zijn.

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland liet uiteindelijk in een reactie aan de staatssecretaris van Defensie weten de Maasvlakte een betere plek te vinden voor de legeroefeningen. Ondanks de economische bezwaren is de Maasvlakte een strategisch betere plaats, omdat de Rotterdamse haven er in de buurt ligt. Op verzoek van de provincie heeft Defensie de Tweede Maasvlakte uiteindelijk weer toegevoegd aan de lijst van mogelijke oefenlocaties.

Inzicht

Defensie heeft de afgelopen weken informatiebijeenkomsten georganiseerd in de regio's waar nieuwe locaties worden onderzocht. Tijdens de informatiebijeenkomsten bleek dat veel bezoekers vooral snel willen weten welke locatie-alternatieven afvallen of de voorkeur krijgen. Ook willen bezoekers verder inzicht in het proces en de mogelijke gevolgen voor bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving van de beoogde locaties.

Op de website van het ministerie van Defensie staat daarom een overzicht van het proces en de locaties die worden onderzocht. Defensie deelt de informatie over de afgevallen en gekozen locaties zodra dat mogelijk is, voor eind 2024. Die gekozen locaties zullen dan verder worden onderzocht op geschiktheid met onder meer een PlanMER, een plan-Milieueffectrapportage, bedoeld om de milieueffecten van beleidsplannen te beoordelen.

Helikopters

Defensie heeft eerder dit jaar ook Goeree-Overflakkee en een groot deel van Zeeland aangewezen als oefengebied voor laagvliegende helikopters. Dat gaat eveneens om Natura 2000-gebied. Tijdens de informatiebijeenkomst over deze locatie werd door bezoekers gewezen op de effecten van het geluid bij laagvliegen, zowel boven als onder water. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar de gevolgen van laagvliegende legerhelikopters op het onderwaterleven in de Natura 2000-gebieden.

Tot en met december vinden regionale informatiebijeenkomsten en gesprekken plaats over de voorlopige voorkeursalternatieven en bespreken het ministerie van Defensie en andere overheden de uitkomsten van de PlanMER. Begin 2025 worden de PlanMER-onderzoeken afgerond en stelt het kabinet de ontwerpbeleidsvisie vast. Daarna gaat de inspraak verder over de voorkeursalternatieven.