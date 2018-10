Man aangehouden voor heling en brandstofdiefstal

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 september 2018 is er een 28-jarige man uit Oude-Tonge aangehouden voor heling, brandstofdiefstal en het bezit van amfetamine. De man trok de aandacht omdat de muziek uit zijn auto behoorlijk luid klonk. De man stond met zijn auto bij de plaatselijke carwash. Er werden diverse goederen in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.