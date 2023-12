Man aangetroffen met verwonding op dak in Goedereede

In Goedereede hebben de politie, brandweer en het Mobiel Medisch Team gereageerd op een melding van een mogelijk steekincident op vrijdagavond 22 december 2023 om 20:00 uur. Op het dak van een schuurtje aan de Beresteyn bevond zich een man met een verwonding in zijn hals. De man was aanspreekbaar en is zo snel mogelijk naar beneden gehaald voor behandeling.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden rondom zijn aanwezigheid op het dak, de gebeurtenissen, hoe hij daar terecht is gekomen en hoe de verwonding is ontstaan, zijn nog onduidelijk. Het onderzoek van de politie leidde naar een andere woning aan de Stove in Goedereede. Daar werd dezelfde avond een man aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het (steek)incident.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws