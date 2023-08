Man die agent klemreed na Koningsdag ontvangt werkstraf

Een opmerkelijke zaak die begon met een ontsnappingspoging aan de politie na Koningsdag heeft geleid tot een lichte straf voor de verdachte. C. den H. (27), woonachtig in Oude-Tonge, trachtte in de nacht na het feestelijk evenement de politie te ontvluchten en belandde in een confrontatie waarbij hij een agent klemreed. De officier van justitie eiste twee weken geleden een voorwaardelijke celstraf van 107 dagen, en een werkstraf van 180 uur. Ook zou hij zes maanden geen auto meer mogen besturen.

De gebeurtenissen vonden plaats op 28 april 2023 op de N215, toen Den H. werd achtervolgd door een politiewagen vanwege te hoge snelheid. Ondanks het stopteken besloot hij door te rijden, met een wilde rit tot gevolg. Den H. reed naar zijn woning in Oude-Tonge, waar de politie hem uiteindelijk wist te achterhalen. Een agent raakte klem tussen twee voertuigen tijdens de daaropvolgende confrontatie.

Den H. werd door de rechtbank in Rotterdam uiteindelijk veroordeeld tot alleen een werkstraf van 180 uur.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws