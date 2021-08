Man dreigt transportbedrijf Melissant in brand te steken

De recherche heeft dinsdag 3 augustus 2021 een 59-jarige man uit Etten-Leur aangehouden voor bedreigingen aan het adres van een gezin uit Melissant. De verdachte zou volgens de politie het gezin hebben bestookt met telefonische en schriftelijke bedreigingen.

De verdachte dreigde onder andere het transportbedrijf van het gezin in brand te steken. De verdachte van het ongeval met dodelijke afloop waarbij een politieman om het leven kwam, was werkzaam bij dit bedrijf en is familie van het bedreigde gezin.

Onderzoek

Het onderzoek naar deze bedreiging werd in verband met de objectiviteit gedaan door de districtsrecherche in Zeeland. De verdachte heeft inmiddels een bekennende verklaring afgelegd. Na verhoor is de man weer in vrijheid gesteld. Hij heeft een contact- en gebiedsverbod opgelegd gekregen van de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zal de man binnenkort dagvaarden en moet zich dan op een later moment verantwoorden voor de rechter.