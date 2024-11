Man gered van schip na vastlopen op stenen

Maandag 11 november 2024 is de bemanning van KNRM Ouddorp uitgevaren om hulp te bieden aan een vaartuig in nood nabij Bruinisse. Het schip was op de stenen gelopen en verkeerde in een gevaarlijke situatie. Aan boord bevond zich een doorweekte man, die vanwege de barre weersomstandigheden dringend hulp nodig had.

De bemanning heeft de man aan boord genomen en naar het havenkantoor van Bruinisse gebracht, waar hij op temperatuur kon komen. In samenwerking met het havenkantoor werd gezorgd dat hij werd opgevangen. Na controle door een ambulance bleek het niet nodig om de man naar het ziekenhuis te brengen.

Samen met bergingsschip Dolphin 8 en twee opstappers werd het beschadigde vaartuig geborgen en veilig naar de haven van Bruinisse gebracht. Het schip, dat water maakte, werd daar door een botenkraan uit het water gehaald.



Door Internetredactie Omroep Archipel