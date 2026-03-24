Man met mes overmeesterd in supermarkt





Dinsdagavond 24 maart 2026 heeft een man geprobeerd de Albert Heijn aan het Gedempt Kanaal in Middelharnis te overvallen. Volgens een woordvoerder van de politie liep de man de winkel binnen en riep hij "dit is een overval". Daarbij zou hij ook een mes hebben getoond.

De poging tot overval mislukte doordat omstanders de man wisten te overmeesteren. Hij werd naar de grond gewerkt en vastgehouden totdat de politie arriveerde. Agenten hebben de verdachte vervolgens geboeid en meegenomen.

Eenmaal achterin de politiebus bleef de man zich verzetten. Hij schreeuwde en bonkte in het voertuig. Uiteindelijk is de verdachte met spoed afgevoerd.

Bij het incident raakte niemand gewond.

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel