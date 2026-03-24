Man met mes overmeesterd in supermarkt

Dinsdag 24 maart 2026

Dinsdagavond 24 maart 2026 heeft een man geprobeerd de Albert Heijn aan het Gedempt Kanaal in Middelharnis te overvallen. Volgens een woordvoerder van de politie liep de man de winkel binnen en riep hij "dit is een overval". Daarbij zou hij ook een mes hebben getoond.

De poging tot overval mislukte doordat omstanders de man wisten te overmeesteren. Hij werd naar de grond gewerkt en vastgehouden totdat de politie arriveerde. Agenten hebben de verdachte vervolgens geboeid en meegenomen.

Eenmaal achterin de politiebus bleef de man zich verzetten. Hij schreeuwde en bonkte in het voertuig. Uiteindelijk is de verdachte met spoed afgevoerd.

Bij het incident raakte niemand gewond.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fascinatie voor reptielen en spinachtigen: hobbyist Jack Westhoeve deelt zijn passie
Fascinatie voor reptielen en spinachtigen: hobbyist Jack Westhoeve deelt zijn passie
Goeree-Overflakkee doet voor de zesde keer mee aan NK Tegelwippen
Goeree-Overflakkee doet voor de zesde keer mee aan NK Tegelwippen
Gratis sportaanbod buiten schooltijd slaat aan bij RGO-leerlingen
Gratis sportaanbod buiten schooltijd slaat aan bij RGO-leerlingen
Documentaire over de Hervormde Kerk in Ooltgensplaat nu online
Documentaire over de Hervormde Kerk in Ooltgensplaat nu online
Wederom illegaal feest in leegstaande loods bij Den Bommel
Wederom illegaal feest in leegstaande loods bij Den Bommel
Jong en oud werken samen voor landbouw en klimaatbestendigheid
Jong en oud werken samen voor landbouw en klimaatbestendigheid
Depot bijna vol, maar archeologisch erfgoed uit Goeree-Overflakkee goed verzorgd
Depot bijna vol, maar archeologisch erfgoed uit Goeree-Overflakkee goed verzorgd
89 jaar Concordia: van fanfare tot moderne brassband
89 jaar Concordia: van fanfare tot moderne brassband
Gratis tuinopknapper helpt bewoners in Stad aan 't Haringvliet
Gratis tuinopknapper helpt bewoners in Stad aan 't Haringvliet
Burgerinitiatief vraagt om legale graffitimuur in Vliedpark
Burgerinitiatief vraagt om legale graffitimuur in Vliedpark