Man met rolstoel te water in Herkingen

Zaterdagmiddag 24 augustus 2024 heeft zich rond 16:30 uur een ongeval voorgedaan langs de Grevelingenweg in Herkingen. Een man in een rolstoel raakte om onbekende reden te water in een sloot naast de weg.

Omstanders aarzelden geen moment en sprongen direct het water in om de man te helpen. Kort daarna arriveerde de brandweer, die samen met de omstanders de man veilig uit het water wist te halen.

De man is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.



Door Internetredactie Omroep Archipel