Man slaat ruit in en slaat groot alarm

Op woensdagavond 13 maart 2019 is een man met zijn auto in de sloot gereden op de Mariadijk in Ooltgensplaat. Na het ongeval verliet de man zijn voertuig en liep naar Paviljoen Sluishaven om zich daar toegang te verschaffen tot het gesloten gebouw. Hij deed dat door een ruit in te slaan. Een beheerder van het paviljoen die was opgeroepen nadat het alarm was afgegaan trof de man aan en belde 112.

Het slachtoffer verklaarde dat er meerdere personen in zijn auto zaten en dat er zich mogelijk slachtoffers in het water bevonden. Hierop rukte de brandweer met veel materiaal uit waaronder een oppervlakte reddingsteam en duikers. Zelfs de traumaheli kwam ter plaatse. Er werden echter geen personen aangetroffen. De politie heeft de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.