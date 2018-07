Man uit Goeree-Overflakkee aangehouden voor poging tot doodslag

Vrijdagmiddag 6 juli 2018 is een 47-jarige man uit de gemeente Goeree-Overflakkee aangehouden op verdenking van poging doodslag op een jongen. Dit is gebeurd op zondag 13 mei 2018. De verdachte is werkzaam als beveiliger van een café aan de Hogezoom in Renesse.

Op zondag 13 mei omstreeks 00:27 uur vindt er een gesprek plaats tussen de verdachte en een jongen voor de deur van het café. Kennelijk is deze jongen niet langer welkom in deze bar. Op een gegeven moment pakt de beveiliger de jongen dusdanig stevig vast waardoor deze kort bewusteloos raakt. Als deze weer bij zijn positieven komt verschijnt er een meisje die tussen hem en de portier gaat staan. Daarna pakt de jongen zijn fiets die tegen de gevel van het café staat en rijdt weg richting het centrum.

Onderzoek

Het incident is vastgelegd door een camera van de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze heeft de politie in kennis gesteld van de mishandeling. Door de recherche is een onderzoek ingesteld naar de personen die hierbij betrokken zijn geweest. Inmiddels is de betreffende beveiliger opgespoord en aangehouden. De identiteit van de jongen en het meisje is nog onbekend.

Oproep

De politie is op zoek naar het slachtoffer en het meisje dat zich bij hem voegde. De jongen draagt op het moment van het incident een zwarte broek, zwarte jas met hieronder een wit shirt met zwarte strepen. Herken je jezelf of weet je wie het zijn? Meld je dan of deel je informatie met de recherche. Dat kan via het algemene nummer 0900 8844 of via Whats App (06 12 20 70 06). Je kunt ook anoniem uw tips geven via www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800 7000 (BVH 2018134130).