Man uit Melissant verdacht van betrokkenheid bij dodelijk ongeval

De NOS meldt dat een 45-jarige man uit Melissant wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval in Rotterdam. Bij het ongeval kwam woensdag 7 juli 2021 een 47-jarige motoragent om het leven. Volgens RTV Rijnmond was de man uit Melissant eerder betrokken bij ongelukken in 2015 en 2020.

De aanrijding was op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg in Rotterdam. De agent kwam in botsing met een vrachtwagen, die daarna is doorgereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

