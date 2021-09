Man valt door dak van loods

De politie, ambulance, traumaheli en brandweer zijn donderdagmiddag 2 september 2021 uitgerukt voor een ongeval aan de Zeedijk in Stad aan ’t Haringvliet. Omstreeks 13:30 uur was tijdens werkzaamheden een man door het dak van een loods gevallen.

De brandweer heeft in de loods de omgeving veiliggesteld zodat de andere hulpverleners het slachtoffer konden helpen. Vanwege de ernstige verwondingen is het slachtoffer met een spoedtransport overgebracht naar het EMC in Rotterdam.