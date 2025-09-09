Mantelzorgcompliment binnenkort weer aan te vragen

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen vanaf maandag 15 september 2025 opnieuw het mantelzorgcompliment aanvragen voor hun mantelzorger. De gemeente spreekt hiermee waardering uit voor mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste. De aanvraagtermijn loopt tot en met vrijdag 31 oktober 2025.

Voorwaarden

Het mantelzorgcompliment bestaat uit een bedrag van € 200,-, dat rechtstreeks op de bankrekening van de mantelzorger wordt gestort. Het compliment is bedoeld voor mantelzorgers die langer dan drie maanden en ten minste acht uur per week ondersteuning bieden. Dit kan gaan om zorg aan een familielid, vriend of buur. Voor toekenning is het noodzakelijk dat de mantelzorger geregistreerd staat bij Stichting ZIJN. Ook jongeren onder de 18 jaar die mantelzorg verlenen, kunnen in aanmerking komen. De aanvraag moet worden gedaan door de persoon die de zorg ontvangt.

Ondersteuning

Op Goeree-Overflakkee zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar voor mantelzorgers. Stichting ZIJN biedt bijvoorbeeld begeleiding via welzijnscoaches, die kunnen meedenken en doorverwijzen naar passende hulp. Het vinden van een goede balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf staat daarbij centraal.

Praktisch

Aanvragen voor het mantelzorgcompliment kunnen worden ingediend via de website van de gemeente. Inschrijven als mantelzorger bij Stichting ZIJN kan via hun website of telefonisch via 0187–483366.

Op de website van De Goede Nieuwe Tijd is aanvullende informatie te vinden over mantelzorgondersteuning, waaronder respijtzorg en lokale initiatieven. Voor vragen of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunnen inwoners contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187 (optie 1) of per e-mail via: sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel