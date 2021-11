Mantelzorgcomplimenten uitgereikt op Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee reikt vanaf maandag 22 november 2021 ongeveer 500 mantelzorgcomplimenten uit. Mantelzorgers worden wel eens vergeleken met onzichtbare helden. Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur, maar doen dat vaak in stilte zonder de aandacht op zichzelf te vestigen. Reden voor de gemeente om de mantelzorgers te bedanken. Zo wil ze ook haar waardering uiten voor deze mensen die door hun inzet het verschil maken voor de inwoner die zorg nodig heeft.

Het allereerste mantelzorgcompliment – een Primera Keuze cadeaukaart ter waarde van 200 euro – werd maandag 15 januari 2021 persoonlijk door wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein) uitgereikt aan mevrouw W. Schellevis-Knops uit Dirksland. De Dirkslandse zorgde voor haar man, tot zijn overlijden afgelopen juli. “Ruim een jaar lang”, zo vertelde ze de wethouder. Vooral de laatste periode was zwaar, waarbij de verzorging dag én nacht doorging. Er was hulp vanuit de thuiszorg, maar het meeste deed ze zelf. Het was een moeilijke periode, maar ze merkt dat het vooral nu erg zwaar is door de stilte. “We deden alles samen. We waren altijd heel actief, we fietsten veel. Tot twee jaar geleden gingen we zelfs met de caravan op stap. Ik reed, mijn man durfde dat niet meer.”

Ze vindt het fijn dat de wethouder persoonlijk bij haar langskwam om haar te bedanken voor de zorg voor haar man. Zelf is ze vooral ook blij dat ze dit voor haar man kon doen. “Hij wilde niet naar het verpleeghuis, hij wilde thuis zijn. En gelukkig kon ik dit voor hem doen, tot het einde.”

Deel je zorg

Wethouder Berend Jan Bruggeman heeft groot respect voor mevrouw Schellevis en alle andere mantelzorgers. “Wat mij betreft is dit mantelzorg plus. Het is mooi dat ze dit voor haar man heeft kunnen doen.” Haar verhaal maakt voor hem opnieuw duidelijk hoe belangrijk mantelzorgers zijn én hoe onzichtbaar ze vaak hun werk doen. “Door de zorg hebben ze minder tijd voor andere dingen. Ze maken keuzes die soms ten koste gaan van zichzelf. Mantelzorger zijn kan soms ook heel eenzaam zijn. Juist daarom is het ook zo goed om je zorg te delen.” Bruggeman noemt hierbij specifiek de klantadviseurs van het Sociaalcontactpunt van de gemeente (tel. 14 0187, optie 1) of de adviseurs van Stichting ZIJN, die mantelzorgers in onze gemeente bijstaan. “Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met u? Dat is de vraag die we willen stellen aan onze mantelzorgers. Geweldig dat u of jij iemand zo tot steun kunt zijn, maar durf zelf ook hulp te vragen.”

Ophalen

Inwoners van Goeree-Overflakkee konden de afgelopen periode voor hun mantelzorger het compliment aanvragen. De mantelzorgers krijgen deze week een brief dat hen een mantelzorgcompliment is toegekend. Het ophalen kan vanaf maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november in het gemeentehuis. Ophalen kan dagelijks van 8:30 - 16:00 en donderdagavond van 18:00 -20:00 uur.