Marillion-weekend in Ouddorp: een feest voor de fans

De Marillion-weekends op het terrein van Port Zélande in Ouddorp zijn in ruim twintig jaar uitgegroeid tot een begrip in de muziekwereld. Sinds 2007 vindt het grootste en belangrijkste festivalweekend eens in de twee jaar plaats – een ware happening voor de fans.

Het vakantiepark is al maanden van tevoren volgeboekt met bezoekers uit de hele wereld. Sommigen stonden al in de vroege ochtend bij de ingang te wachten op het openingsconcert, terwijl de band nog bezig was met de soundcheck. "Het is de ultieme beleving als je vooraan staat. Het voelt heel intens," vertelt Paula Collewijn, een fan van het eerste uur. Naast haar zit haar vriendin Marjolein van Norde, die ook vele concerten in het buitenland heeft bezocht. "Marillion is iets waar je me dag en nacht voor wakker kunt maken," voegt ze enthousiast toe.

Fanclub

René Romswinckel, voorzitter van de Marillion-fanclub, vertelt hoe de concerten in Ouddorp ooit van start zijn gegaan. "In Engeland werden vanaf 2001 al dergelijke weekends georganiseerd. Samen met een stel vrienden vond ik dat dit ook in Nederland moest gebeuren. Ik heb contact gezocht met Port Zélande en met Marillion, en zo is het balletje gaan rollen." Met twee vrienden richtte hij in 1985 de Marillion-fanclub op. Kort daarna brak de band door met de hitsingle Kayleigh. "Daarna ging het erg hard," zegt René met een glimlach.

Mark Kelly: 'Iedereen is vriendelijk'

Ondanks het drukke schema van de band lukte het om een kort interview te regelen met toetsenist Mark Kelly. De sympathieke muzikant vertelt dat hij graag naar Ouddorp komt om er met zijn gezin een korte vakantie te vieren en 's avonds op te treden: "It's really nice, everybody is friendly. The Marillion fans don’t bother you. They just wanna say hi and make a selfie," vertelt hij. Na een korte uitleg over de uitspraak van het woord Ouddorp haast hij zich naar de soundcheck.

Port Zélande in Marillion-sferen

Ook voor de medewerkers van Port Zélande was het weekend een bijzondere belevenis. Het hele vakantiepark was gevuld met Marillion-fans. "Wij zijn dit niet gewend, dit is heel uitzonderlijk," vertelt Arianne Bezemer, secretaresse van het parkmanagement. Technical manager Yvonne den Haan voegt toe dat het haar eerste keer was en dat ze volop heeft genoten van de sfeer. "Gisteren zag ik iedereen elkaar weer begroeten. Het is echt één grote familie."

Merchandise in trek

Kirsten Romswinckel, dochter van de fanclubvoorzitter, werkte tijdens de concerten bij de merchandise-stand. "De rij is ellenlang, maar niemand klaagt, want het is gezellig om met elkaar over Marillion te kletsen," zegt ze terwijl ze wijst naar de geduldig wachtende fans. Kirsten, tevens bestuurslid van de fanclub, laat trots enkele populaire producten zien. "Uiteraard T-shirts, maar ook vinylplaten (lp's) zijn weer helemaal in trek."

Toekomst van het Marillion-weekend onzeker

Tot slot licht René Romswinckel een tipje van de sluier op over de toekomst van het Marillion-weekend. Het park zal in de toekomst geen ruimte meer hebben om concerten van Marillion in de grote tent te organiseren. Met een glimlach zegt hij: "Ik kan er nog niet veel over kwijt, maar misschien is er een kans dat het nog één keer gebeurt…"



