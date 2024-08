Marius en Anne-Marie uit Goedereede winnen tien jaar lang 25.000 euro per jaar

Marius en Anne-Marie, inwoners van de Catharinastraat, zijn de gelukkige winnaars van een aanzienlijke prijs bij de Postcode Loterij. Dankzij hun deelname aan de Plus-trekking winnen zij tien jaar lang maar liefst 25.000 euro per jaar.

Deze gebeurtenis werd nog specialer gemaakt door de komst van loterij-ambassadeur Quinty Trustfull. Samen met haar team arriveerde ze in een opvallende rode bus om het blije nieuws persoonlijk te brengen. Op het moment van de aankomst waren Marius en Anne-Marie druk bezig met het oppassen op hun kleinkinderen.

Toen Quinty bij hun deur aanklopte en hen vroeg naar buiten te komen, wachtten Marius en Anne-Marie nietsvermoedend op een verrassing. Quinty vroeg hen of ze nog dromen hadden, waarop ze bescheiden antwoordden: "We durven nooit echt groot te dromen. We zijn ontzettend gelukkig met onze kinderen en kleinkinderen. Die willen we graag een handje helpen, dus dat zou al mooi zijn."

De spanning steeg toen Quinty de cheque tevoorschijn haalde en onthulde dat ze 25.000 euro hadden gewonnen. De blijdschap was groot, maar de verrassing nog groter toen Quinty vervolgde: "Maar dat is niet het enige. Jullie krijgen tien jaar lang, 25.000 euro per jaar!" Dit ontroerde Anne-Marie diep en met tranen in haar ogen zei ze: "Nu kunnen we wel groot dromen."

De winnaars zijn van plan een deel van het geld te delen met hun twee zoons. "Onze ene zoon heeft wat tegenslagen gehad en kan wel een financieel steuntje in de rug gebruiken. En onze andere zoon heeft zes jaar in Amerika gewoond. Eén van hun kinderen is daar zelfs geboren. Ze wilden altijd nog eens terug voor een vakantie. Nu kunnen we met hen mee!"



Door Internetredactie Omroep Archipel