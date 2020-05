Markt Sommelsdijk wijkt uit naar Middelharnis

De woensdagmarkt van Sommelsdijk wordt verplaatst naar Middelharnis. Op het nieuwe marktterrein – bij het parkeerterrein van de Nieuwstraat - is voldoende ruimte om de kramen ruim uit elkaar te plaatsen. Ook zijn veilige looppaden en wachtruimten voor de bezoekers daar mogelijk.

De markt van Sommelsdijk – met food- én non-foodkramen - vindt op woensdag 27 mei 2020 voor de eerste keer op de nieuwe (tijdelijke) locatie plaats.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is blij met de tijdelijke oplossing. “De Voorstraat is qua buitenruimte te beperkt om de kramen op voldoende afstand op te zetten. Inwoners en ondernemers in Sommelsdijk zullen het tijdelijk vertrek van de markt zeker jammer vinden, maar het kan nu niet anders. Bezoekers hebben ruimte nodig om te kunnen voldoen aan de 1,5 meterregel”, legt de burgemeester uit. “Fijn dat de stichting BIZ Middelharnis Centrum de markt wil ontvangen in hun centrum.”

In Dirksland en Ouddorp zijn vanaf deze week naast de foodkramen ook de non-food kramen weer toegestaan op het marktterrein, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor Sommelsdijk kon die versoepeling nog niet, vanwege de beperkte ruimte in de Voorstraat en het Marktveld. Verplaatsing was de enige optie.

Alternatieven

In overleg met de marktcommissie is de afgelopen weken gezocht naar een tijdelijke alternatieve locatie. Daarbij is bijvoorbeeld gekeken naar locaties als de Kaai, de Herman Heijermanssingel en bij recreatiecentrum De Staver. Bij de afweging bleek het parkeerterrein tussen de PLUS en de winkels van het dubbele deel van D’n Diek het meest geschikt voor de markt.

Bezoekers van de supermarkt kunnen gebruikmaken van het parkeerterrein achter PLUS Slingerland. Ook liggen de parkeerterreinen van het Spuiplein en de Herman Heijermanssingel in de nabijheid. Het terrein is ook vlak en goed toegankelijk voor de marktwagens. Bovendien komen veel marktbezoekers op de fiets en op dit terrein zijn veel fietsenstallingen.

Inmiddels is in overleg met de marktcommissie een indeling van de markt gemaakt. Dat is besproken met het bestuur van Stichting BIZ Middelharnis Centrum en de eigenaar van de supermarkt. Daarbij staan de kramen op geruime afstand van elkaar, waarbij rekening is gehouden met drukke kramen waar meer toeloop wordt verwacht. Automobilisten worden met borden verwezen naar de beschikbare parkeerterreinen.

De verhuizing is tijdelijk van aard, tot 31 december. Maandelijks wordt de situatie geëvalueerd door de marktcommissie, het bestuur van de BIZ Middelharnis Centrum, de eigenaar van de supermarkt en de gemeente.