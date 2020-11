Marleen van de Kamp nieuwe directeur-bestuurder Oost West Wonen

Marleen van de Kamp startte op 9 november 2020 als nieuwe directeur-bestuurder van Oost West Wonen. Zij volgt Jan Salverda op, de interim-bestuurder sinds de fusie van de vier eilandelijke woningcorporaties in 2019. Hij droeg op haar eerste werkdag de sleutels van Oost West Wonen over. Een symbolisch gebaar om haar welkom te heten.

Van de Kamp is 52 jaar en woont in Dordrecht. Zij heeft haar roots op Goeree-Overflakkee liggen, want ze is geboren en opgegroeid in Middelharnis. Met haar 27 jaar werkervaring in de volkshuisvesting brengt zij veel kennis en kunde met zich mee. In haar vorige functie was zij manager Wonen bij Woonkracht10. Deze middelgrote corporatie is actief in de Drechtsteden en beheert ruim 11.500 woningen. Daarvoor was ze actief in een strategische functie, ook bij een woningcorporatie.

In haar nieuwe rol van directeur-bestuurder kijkt zij er naar uit om een bijdrage te leveren aan de volkshuisvesting op Goeree-Overflakkee. "Oost West Wonen is een jonge organisatie met een rijke geschiedenis. De komende jaren staan in het teken van vernieuwing, verduurzaming en betaalbaarheid. Samenwerken met collega's, huurders en stakeholders is daarbij cruciaal. Ik heb zin om aan de slag te gaan.", aldus van der Kamp.

Komende maanden zullen voor van de Kamp in het teken staan van kennismaken met de organisatie en alle externe partijen waar zij mee te maken gaat hebben. Daarnaast staat natuurlijk ook een (hernieuwde) kennismaking met Goeree-Overflakkee en het woningbezit van de corporatie op het programma.

Op 1 juli 2019 fuseerden de vier woningbouwcorporaties op Goeree-Overflakkee tot een nieuwe organisatie, Oost West Wonen. Het verhuren van woningen in de sociale sector is hun kerntaak. Oost West Wonen beschikt over ca 6.500 verhuureenheden verspreid over alle woonkernen van de gemeente Goeree-Overflakkee.