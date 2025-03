Marlies de Kraauw nieuwe directeur-bestuurder Stichting ZIJN

Marlies de Kraauw wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting ZIJN. Zij was eerder directeur bij A Seal Stellendam en programmamanager Toekomstbestendig Leven. Ze begint in april 2025 en volgt dan interim directeur-bestuurder Peter de Jong op.

Stichting ZIJN speelt een belangrijke rol in Welzijn, Jongerenwerk en Cultuur op het eiland. Op die manier is het een spil tussen inwoners en diverse organisaties. Marlies de Kraauw kijkt ernaar uit om zich in te zetten voor Stichting ZIJN. "Het is een organisatie die preventie en participatie in het DNA heeft. De veranderingen in de maatschappij en uitdagingen zoals de vergrijzing vragen om een wendbare en verbindende aanpak. We blijven dichtbij onze inwoners, luisteren naar hun behoeften en ondersteunen waar nodig. Onze missie is het versterken van veerkracht, zelfredzaamheid en sociale verbinding, zodat iedereen kan meedoen en zich gehoord voelt."



Door Internetredactie Omroep Archipel