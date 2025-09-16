Massale ziekmeldingen bij zwembad na gedwongen vertrek manager

Personeel zwembad Zuiderdiep wil locatiemanager terug

Wie de website van Zwembad Zuiderdiep in Stellendam bezoekt, ziet dat diverse zwemlessen zijn uitgevallen vanwege een tekort aan medewerkers. Eerder was het zwembad zelfs volledig gesloten. De problemen hangen samen met onvrede onder het personeel, die is ontstaan na het gedwongen vertrek van de locatiemanager.

Door Linda van der Klooster

Locatiemanager Johan de Waal van zwembad Zuiderdiep in Stellendam is in de tweede week van september 2025 uit zijn functie gezet door directeur Wim Driesse van SRGO, waar ook zwembad Het Zuiderdiep onder valt. Dit heeft geleid tot grote onrust onder het personeel van het zwembad.

Het personeel van het zwembad heeft de redactie van Omroep Archipel een anonieme mail gestuurd en laat weten achter hun manager te staan. De collega’s zijn zeer ontevreden over de beslissing van de directie. “Naar buiten toe lijkt het nu alsof de sluiting te maken heeft met ziekte van medewerkers. Intern speelt er echter meer”, staat te lezen in mail.

Onrechtvaardig

“Na meer dan twee decennia hardwerkende en trouwe dienst, is deze beslissing onbegrijpelijk en onrechtvaardig. Notabene besloten door iemand die niet betrokken is bij ons eigen zwembad en amper een jaar in dienst is van de organisatie. Zonder ook maar enige kennis van de zwembadbranche. Als team van het Zuiderdiep kunnen wij dit dan ook niet stilzwijgend laten gebeuren. Een groot deel van het personeel heeft zich ziekgemeld of beraadt zich op ontslag, uit onvrede over de gang van zaken.”

De brief is ondertekend door ongeveer 80% van het team van het zwembad, circa 40 werknemers. Dit zijn voornamelijk oproepkrachten. “Het vaste personeel kan door hun arbeidscontract minder makkelijk formeel meedoen aan de acties”, legt de inzender van de mail uit. “Maar ook zij zijn het niet eens met de gang van zaken en hebben hun steun kenbaar gemaakt door zich gezamenlijk ziek te melden.”

Vakbond FNV

Volgens het personeel vindt directeur Wim Driesse dat het vertrouwen in Johan de Waal is geschaad, omdat hij bepaalde beleidskeuzes onvoldoende zou hebben gevolgd. “Met name rond prijsbeleid, financiële keuzes en wijzigingen in de zwemlessen. Binnen het team heeft dit de indruk gewekt dat financiële motieven zwaarder wegen dan de toegankelijkheid van het zwembad voor de inwoners.” Volgens het personeel heeft vakbond FNV aangegeven dat deze redenen niet gelden als een gegronde basis voor ontslag.

Het personeel laat weten unaniem achter Johan de Waal te staan en vindt het besluit ‘onbegrijpelijk en oneerlijk’. “Johan heeft in al deze jaren niet alleen gezorgd voor een goed-draaiende, naar onze mening en die van vele badgasten met ons, de best draaiende locatie van Goeree-Overflakkee, maar vooral een veilige, warme en hechte werkomgeving. Dit geeft een signaal af dat je, als je blijkbaar een meningsverschil met de organisatie hebt, zonder pardon aan de kant geschoven wordt. Dit geeft alles behalve vertrouwen in de organisatie.”

De collega’s verzoeken SRGO dan ook dringend om deze beslissing te heroverwegen en hun locatiemanager te herstellen in zijn functie als locatiemanager van het zwembad. “Wij zien geen toekomst zonder Johan als manager. Om hem hierin dan ook te steunen, geven wij bij deze aan dat wij onze werkzaamheden niet kunnen en willen voorzetten zolang deze beslissing van kracht blijft. Wij hebben geen deel aan een organisatie die blijkbaar zo met zijn mensen om wil gaan. Zonder hem is er voor ons dan ook geen basis om bij SRGO te blijven werken.”

Bezorgd

Directeur Wim Driesse van de SRGO is niet gelukkig met de stap naar de pers van het personeel. “Jammer dat ze het nodig vonden de publiciteit te zoeken”, zegt hij. “Dat is niet in het belang van de klanten en medewerkers van het zwembad.”

Volgens de directeur is het duidelijk dat men in Het Zuiderdiep bezorgd is over de toekomst. “Ik respecteer de onrust die vanuit betrokkenheid is ontstaan. Daarom wilde ik met ze in gesprek gaan. Ik hoop dat de rust terugkeert, zodat we dit goed op kunnen lossen.”

Volgens de directeur zijn de uitdagingen voor de toekomst van het zwembad groot. “Dat vraagt om samen optrekken, kennis delen en efficiënt werken. Zo kunnen we gezamenlijk zo goed mogelijk de organisatie besturen.”

Het personeel van het zwembad wil alleen met de directie van SRGO in gesprek als ook de gemeente hierbij aanwezig is. Voor dit gesprek is nog geen datum vastgesteld.

Tip de redactie

