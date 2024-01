Medische keuringen rijbewijs

Automobilisten kunnen zich maandagen 22 januari, 5 februari en 19 februari 2024 in Wijkcentrum Middelharnis medisch laten keuren voor de verlenging van het rijbewijs.

Een medische keuring is verplicht voor automobilisten van 75 jaar of ouder die hun rijbewijs willen verlengen en voor automobilisten die hun rijbewijs C/D/E (bus of vrachtwagen) gaan halen. Ook om medische redenen is een rijbewijskeuring soms verplicht.

De eerste stap bij het verlengen van het rijbewijs is het invullen van de Gezondheidsverklaring. Die is verkrijgbaar bij CBR of bij de gemeente. Een Gezondheidsverklaring kost € 44,50 bij aanvraag in het gemeentehuis. Pas als de Gezondheidsverklaring is beantwoord door het CBR met een verwijsbrief kan de afspraak voor medische keuring gemaakt worden.

De medische keuring kost 55 euro, of 65, voor rijbewijs C/D/E. Een afspraak maken voor een medische keuring loopt via www.regelzorg.nl of via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. Dan moet de verwijsbrief van het CBR al binnen zijn.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws