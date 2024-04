Meedenken over thema's voor de toekomst

Hoe gaan we in de toekomst op Goeree-Overflakkee om met belangrijke zaken over het inrichten van ons eiland, zoals woningbouw, verkeer, duurzaamheid en recreatie? De gemeente is bezig met het opstellen van een plan voor 2050, beter bekend als de Omgevingsvisie. Dit plan komt voort uit de landelijke Omgevingswet, die onlangs is ingevoerd en tot doel heeft om de wirwar aan regels over natuur, milieu, bouwen en wonen in Nederland te stroomlijnen.

Een belangrijk onderdeel van deze wet is de Omgevingsvisie, die door elke gemeente afzonderlijk wordt ontwikkeld, in samenwerking met lokale bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. In de Omgevingsvisie worden de uitdagingen van de gemeente beschreven, evenals mogelijke oplossingen daarvoor. Deze uitdagingen, of opgaven, zijn inmiddels vastgelegd.

Nu is het aan de inwoners en ondernemers om hun stem te laten horen. De gemeente wil via participatiebijeenkomsten en een enquête op het participatieplatform 'Praat mee over Goeree-Overflakkee' te weten komen welke ideeën, reacties en meningen er leven over de verschillende onderwerpen op het eiland.

De eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 16 april 2024 in Oude-Tonge. Vanavond, maandagavond 22 april, is de volgende in Middelharnis. Er komt ook er nog een in Ouddorp, gevolgd door een digitale sessie voor het hele eiland. Meer informatie over deze bijeenkomsten, de enquête en de voortgang op weg naar de Omgevingsvisie is te vinden op het participatieplatform 'Praat mee over Goeree-Overflakkee'.



