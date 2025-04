Meer dan een potje Rummikub of handwerken bij kerngericht werken

Iedere dinsdagmiddag komen er inwoners van Nieuwe-Tonge bij elkaar in Ons Dorpshuis om samen te Rummikuppen, handwerken of biljarten. Het is een activiteit van Stichting ZIJN, die wordt georganiseerd door een commissie van vier vrijwilligers.

"Ik denk dat het voor heel veel mensen hier belangrijk is om eens even een middag aanspraak te hebben", zegt vrijwilliger Monique Vlaar. "We bieden eigenlijk onderdak aan, ja gemiddeld denk ik toch 25 mensen per dinsdagmiddag. Wat we hier doen, is zorgen dat iedereen op Nieuwe-Tonge, maar ook buiten Nieuwe-Tonge, een gezellige middag heeft."

Om de zes weken wordt er ook gezamenlijk gegeten. Het gaat niet alleen om het samen eten, spelen of handwerken. Naast het tegengaan van eenzaamheid zijn de middagen ook een manier om de ouderen uit het dorp te informeren over belangrijke zaken.

"In principe zijn wij vorig jaar begonnen met kerngericht werken", legt welzijnscoach Helen Stam van Stichting ZIJN uit. "Kerngericht werken houdt ook in dat we in de kern aanwezig zijn om inwoners te ondersteunen bij hulpvragen. Als er dan een vraag naar voren komt of er zijn gesprekken rondom dementie, kan ik dus kijken, is het een idee om een keer een casemanager dementie uit te nodigen die daar wat meer over kan vertellen. En zo heb ik ook een keer de wijkagent uitgenodigd rondom babbeltrucs."

Ook geeft de welzijnscoach advies tijdens een inloopspreekuur. "Als er een vraag is, kijk ik wat ik daarin kan doen om de inwoners hier een stukje informatie te geven. Bijvoorbeeld over het vinden van hulp bij het huishouden, het invullen van een WMO-formulier. Dat soort dingen. Je merkt echt wel dat het werkt."

Stichting ZIJN zoekt nog vrijwilligers in verschillende dorpen om ook activiteiten te helpen organiseren. De stichting wil daar graag bij helpen. Er wordt daarbij in het betreffende dorp gekeken waar behoefte aan is. "En als dat start met een koffiemiddag om mensen met elkaar te verbinden, dat zou wel super zijn."

Monique Vlaar is trots dat ze iets kan betekenen voor haar medemens. "Dat moet dan op jouw kunnen kunnen. En mijn kunnen is niet heel veel, maar mijn kunnen is wel dat ik dingen kan organiseren. En ik ben zo trots dat wij als team dat voor elkaar hebben gekregen. We hebben moeten knokken, maar we hebben iets. En dat maakt mij beretrots."

